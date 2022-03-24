В адміністрації президента Туреччини розкритикували ідею поставити на Україну придбані у Росії комплекси С-400.

До теми США пропонують Туреччині віддати російські С-400 Україні, – ЗМІ

Влада Туреччини заявила, що їхня країна першою звернулася до США з проханням продати їм ППО Patriot. У відповідь Туреччина почула відмову і була змушена шукали альтернативи. Це пов'язано з тим, що країна перебуває в одному з найбільш небезпечних і нестабільних регіонів світу.

Турки досі пам'ятають, як наші союзники вивели з Туреччини батареї Patriot в один з найнапруженіших періодів турецько-російських відносин,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом Туреччина спроєктувала та виготовила озброєний безпілотник Bayraktar, який зараз допомагає українським захисникам давати відсіч ворогу.

"Цікава ідея, щоб Туреччина надіслала Україні свою ракетну систему С-400 в обмін на поновлену можливість придбання F-35, але я вже можу уявити, що новітні винищувачі-невидимки, які постачаються США, будуть перепроектовані російськими техніками через тиждень після їх прибуття", – сказали в адміністрації Ердогана.

Що відомо про С-400 С-400 – зенітна ракетна система, створена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей з наведенням на них до 160 ракет.

Що цьому передувало

Вашингтон неодноразово просив Анкару позбавитися російських ракет класу "земля – повітря". Сполучені Штати навіть ввели санкції щодо оборонної промисловості Туреччини та виключили країну із програми експлуатації винищувачів F-35.

Анкара зі свого боку заявляла, що змушена була зробити вибір на користь С-400, тому що союзники не надали її аналогічне озброєння на задовільних умовах.