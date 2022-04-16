Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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По его словам, турецкая сторона с начала полномасштабной войны заявляла, что готова оказать всестороннее содействие безопасной эвакуации украинцев, в частности выделением кораблей.

Планируется, что наши корабли, отправляясь в путь, возьмут на борт гуманитарную помощь,

– отметил министр.

Хулуси Акар также отметил, что Турция продолжает патрулирование для обеспечения безопасности судоходства, в частности из-за случаев обнаружения морских мин.

Напомним, что в Турции пообещали следить, чтобы российские военные корабли до конца войны не попадали в Черное море. Страна контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное с Эгейским и Мраморным морями.

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