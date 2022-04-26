Об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко после рабочей встречи с турецкими компаниями, объединенными Турецко-Украинским Деловым Советом при Совете внешнеэкономической деятельности Турции.

"Во встрече приняли участие руководители более 20 мощных компаний из разных отраслей экономики. Ключевая тема – возобновление их работы в Украине", – говорит она.

По ее словам, по каждому из интересующих турецкую сторону вопросов нарабатываются конкретные практические шаги, чтобы решить все проблемы и возобновить работу максимального количества компаний в Украине.

"С первых дней войны мы ежедневно встречаемся с системно важными компаниями и помогаем восстановить бизнес-активность. Это важно, поскольку только сильная экономика может противостоять этой полномасштабной войне со стороны россии", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что государством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в том числе и развитие экономики.