Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко після робочої зустрічі з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини.

"У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних компаній з різних галузей економіки. Ключова тема - відновлення їх роботи в Україні", – говорить вона.

За її словами, по кожному з питань, які цікавлять турецьку сторону, напрацьовуються конкретні практичні кроки, щоб вирішити всі проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній в Україні.

"З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку Росії", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що наразі державою вже створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема і розвиток економіки.