18:51
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Турецкие СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в Стамбуле

269 Читати новину українською

Неисправность эскалатора в стамбульском метро привела к серьезным травмам одного мужчины.

Об этом сообщает News Turk.

На видеозаписи видно, как местный житель Мехмет Али Эрик попал вследствие обрыва полотна под ленту эскалатора.

Инцидент произошел 27 февраля около 17:30 по местному времени на станции метро Аязага в Стамбуле, однако турецкие СМИ опубликовали видеозапись лишь в понедельник, 26 марта. Спасательная операция по спасению мужчины длилась более часа, после чего он был доставлен в больницу.

Теги: Новости Турции Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сегодня, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 216
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сегодня, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1132
Пожар в Кемерово в ТЦ
сегодня, 16:14 Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
3071
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сегодня, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 496
Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
сегодня, 15:45 Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
410
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук