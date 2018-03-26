Турецкие СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в Стамбуле

Неисправность эскалатора в стамбульском метро привела к серьезным травмам одного мужчины.

Об этом сообщает News Turk.

На видеозаписи видно, как местный житель Мехмет Али Эрик попал вследствие обрыва полотна под ленту эскалатора.

Инцидент произошел 27 февраля около 17:30 по местному времени на станции метро Аязага в Стамбуле, однако турецкие СМИ опубликовали видеозапись лишь в понедельник, 26 марта. Спасательная операция по спасению мужчины длилась более часа, после чего он был доставлен в больницу.