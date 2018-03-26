17:27
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Турецькі ЗМІ оприлюднили відео обвалення ескалатора у Стамбулі

322 Читать новость на русском
Чоловік провалився усередину ескалатору
Чоловік провалився усередину ескалатору / Фото з вільних мереж

Несправність ескалатору у стамбульському метро призвела до серйозних травм одного чоловіка.

Про це повідомляє News Turk.

На відеозаписі видно, як місцевий житель Мехмет Алі Ерік потрапив внаслідок обриву полотна під стрічку ескалатора.

Інцидент трапився 27 лютого близько 17:30 за місцевим часом на станції метро Аязага у Стамбулі, проте турецькі ЗМІ опублікували відеозапис лише у понеділок, 26 березня. Рятувальна операція з порятунку чоловіка тривала понад годину, після чого він був доставлений у лікарню.

Теги: Новини Туреччини Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сьогодні, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 495
Пожежа в Кемерово у ТЦ
сьогодні, 16:08 Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії
903
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сьогодні, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 820
Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
сьогодні, 15:45 Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
572
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сьогодні, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 1865
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук