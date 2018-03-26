Турецькі ЗМІ оприлюднили відео обвалення ескалатора у Стамбулі

Несправність ескалатору у стамбульському метро призвела до серйозних травм одного чоловіка.

Про це повідомляє News Turk.

На відеозаписі видно, як місцевий житель Мехмет Алі Ерік потрапив внаслідок обриву полотна під стрічку ескалатора.

Інцидент трапився 27 лютого близько 17:30 за місцевим часом на станції метро Аязага у Стамбулі, проте турецькі ЗМІ опублікували відеозапис лише у понеділок, 26 березня. Рятувальна операція з порятунку чоловіка тривала понад годину, після чого він був доставлений у лікарню.