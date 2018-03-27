Турецкие студенты будут изучать украинский язык

В Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли первую в Турции специальность "Украинский язык и литература".

Об этом в своем Twitter проинформировал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сибига.

Сегодня при участии министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также Председателя Совета высшего образования ТР Екты Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "Украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета,

– написал Андрей Сибига.

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Также посол добавил, что взаимозаинтересованность между Турцией и Украиной растет и в качестве примера привел статистику: сегодня 2700 турков учатся в Украине и около 500 украинцев в Турции.

Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Л.Гриневич та І.Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Є.Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету #Туреччина pic.twitter.com/Sq00HF2snn — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 27 березня 2018 р.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы.