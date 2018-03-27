Турецкие студенты будут изучать украинский язык
В Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли первую в Турции специальность "Украинский язык и литература".
Об этом в своем Twitter проинформировал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сибига.
Сегодня при участии министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также Председателя Совета высшего образования ТР Екты Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "Украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета,
– написал Андрей Сибига.
Читайте также: Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO, – МОН
Также посол добавил, что взаимозаинтересованность между Турцией и Украиной растет и в качестве примера привел статистику: сегодня 2700 турков учатся в Украине и около 500 украинцев в Турции.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы.