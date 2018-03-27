Турецькі студенти вивчатимуть українську мову

У Стамбульському університеті на кафедрі слов'янських мов відкрили першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література".

Про це у своєму Twitter проінформував Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Туреччина Андрій Сибіга.

Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Єкти Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література" на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету,

– написав Андрій Сибіга.

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Також посол додав, що взаємозацікавленість між Туреччиною та Україною зростає та для прикладу навів статистику: на сьогодні 2700 турків навчається в Україні і близько 500 українців у Туреччині.

Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Л.Гриневич та І.Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Є.Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету #Туреччина pic.twitter.com/Sq00HF2snn — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 27 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи.