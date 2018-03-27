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Турецькі студенти вивчатимуть українську мову

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У Туреччині вивчатимуть українську
У Туреччині вивчатимуть українську / day.kyiv.ua

У Стамбульському університеті на кафедрі слов'янських мов відкрили першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література".

Про це у своєму Twitter проінформував Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Туреччина Андрій Сибіга.

Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Єкти Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література" на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету,
– написав Андрій Сибіга.

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Також посол додав, що взаємозацікавленість між Туреччиною та Україною зростає та для прикладу навів статистику: на сьогодні 2700 турків навчається в Україні і близько 500 українців у Туреччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи.

Теги: Новини України Освіта Новини Туреччини Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24tv.ua
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