Турецькі студенти вивчатимуть українську мову
У Стамбульському університеті на кафедрі слов'янських мов відкрили першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література".
Про це у своєму Twitter проінформував Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Туреччина Андрій Сибіга.
Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Єкти Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література" на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету,
– написав Андрій Сибіга.
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Також посол додав, що взаємозацікавленість між Туреччиною та Україною зростає та для прикладу навів статистику: на сьогодні 2700 турків навчається в Україні і близько 500 українців у Туреччині.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія виділить Україні 6 мільйонів євро на реформу української школи.