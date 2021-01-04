В водах турецкого Босфора появились дельфины. Движение через пролив сейчас значительно уменьшено в связи с действием в Турции комендантского часа.

Дельфинов увидели во время аэросъемки

Стаю дельфинов зафиксировали дроны. Милые дельфины стали центром внимания. Об этом сообщает турецкое информагентство IHA.

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С сокращением морского движения в рамках мероприятий, направленных против распространения коронавируса, дельфинов можно было наблюдать на различных участках Босфора,

– отмечают турецкие СМИ.

Как видно на видео, дельфины играют и выпрыгивают из воды. Время от времени их покой нарушают чайки, которые летают над ними и будто стараются подробнее их разглядеть. Стая проплывает вдоль побережья, минуя яхты, стоящие на якоре.

В проливе Босфор снова появились дельфины: видео Ihlas Haber Ajansı

В рамках комендантского часа в Турции людям запрещено выходить из дома с 21:00 до 05:00.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Турции зафиксировали 2,24 миллиона случаев заражений. За это время болезнь побороли 2,14 миллиона человек, умерли – 21 488.