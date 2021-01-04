У водах Босфору з'явилися дельфіни. Рух через протоку наразі значно зменшений в рамках дії в Туреччині комендантської години.

Дельфінів побачили під час аерозйомки

Зграю дельфінів зафіксували дрони. Милі дельфіни стали центром уваги. Про це повідомляє турецьке інформагентство IHA.

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Зі скороченням морського руху в межах заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу, дельфінів можна було спостерігати на різних ділянках Босфору,

– зазначають турецькі ЗМІ.

Як видно на відео, дельфіни граються та вистрибують з води. Час від часу їхній спокій порушують чайки, які літають над ними й ніби стараються детальніше їх розгледіти. Зграя пропливає вздовж побережжя, оминаючи яхти, які стоять на якорі.

У протоці Босфор знову з'явилися дельфіни: відео İhlas Haber Ajansı

У рамках комендантської години в Туреччині людям заборонено виходити з дому з 21:00 до 05:00.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу в Туреччині зафіксували 2,24 мільйона випадків заражень. За цей час хворобу побороли 2,14 мільйона людей, померли – 21 488.