У протоку Босфор повернулися дельфіни: захоплююче відео
У водах Босфору з'явилися дельфіни. Рух через протоку наразі значно зменшений в рамках дії в Туреччині комендантської години.
Дельфінів побачили під час аерозйомки
Зграю дельфінів зафіксували дрони. Милі дельфіни стали центром уваги. Про це повідомляє турецьке інформагентство IHA.
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Зі скороченням морського руху в межах заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу, дельфінів можна було спостерігати на різних ділянках Босфору,
– зазначають турецькі ЗМІ.
Як видно на відео, дельфіни граються та вистрибують з води. Час від часу їхній спокій порушують чайки, які літають над ними й ніби стараються детальніше їх розгледіти. Зграя пропливає вздовж побережжя, оминаючи яхти, які стоять на якорі.
У протоці Босфор знову з'явилися дельфіни: відео İhlas Haber Ajansı
У рамках комендантської години в Туреччині людям заборонено виходити з дому з 21:00 до 05:00.
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