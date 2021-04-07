В провинции Конья в Турции разбился истребитель, который выполнял тренировочный полет. На месте трагедии работают поисково-спасательные группы, которые начали расследование причин аварии.

В результате аварии пилот, который был на борту истребителя, погиб. Сейчас подробности происшествия выясняются.

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Детали инцидента

Министерство обороны страны подтвердило, что самолет NF-5 разбился примерно в 14:15 по местному времени. Он был частью известной пилотажной демонстрационной команды ВВС "Турецкие звезды".

Справка. По данным Википедии, пилотажная группа "Турецкие звезды" – это основное тактическое подразделение турецких военно-воздушных сил, а также – национальная группа высшего пилотажа Турции. В общем авиапарк группы содержит 12 F-5 Freedom Fighter.

Место катастрофы было недалеко от Третьей главной реактивной базы – главного узла военной авиации в провинции.

Место трагедии, где разбился самолет / Фото DHA

Разбился турецкий истребитель: смотрите видео Sabah

Эрдоган выразил соболезнования

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования касательно трагедии. "Я узнал, что демонстрационный самолет в Конье попал в аварию во время учебного полета, и наш пилот, к сожалению, погиб. Я выражаю свои соболезнования его семье, родственникам, вооруженным силам Турции и всей нации", – отметил он в своем телеграме .

Также свои соболезнования выразил и турецкий политический деятель и лидер Республиканской политической партии Кемаль Кылычдароглу. В своем твиттере он написал: "Я хочу Божьего милосердия нашем пилоту, который погиб в результате аварии во время учебного полета в Конье".