Газопровод "Турецкий поток" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года, как и было запланировано. Уже завершено строительство морского участка газопровода и начались испытания.

Представитель консорциума "Турецкий поток" Аслы Эсен напомнила агентству "Анадолу", что проект предусматривает строительство двух ветвей суммарной мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

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Сейчас завершено более 70 работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кийикей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, без сомнения, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок,

– заявила Эсен.

Она также добавила, что уже завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России. Также завершено строительство морского участка газопровода, и уже начались испытания по устойчивости и безопасности.

Что такое "Турецкий поток"?Газопровод заменил другой проект – "Южный поток", мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" тогда составили несколько сотен миллионов евро.



Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но пока рассматривают два варианта: либо через Болгарию в Сербию и Венгрию, либо через Грецию в Южную Италию.



Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканского газопровода через Украину, Румынию и Болгарию.



Ранее, от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.