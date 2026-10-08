Военный аналитик Иван Ступак в эфире 24 Канала оценил эффективность применения пулеметных турелей против российских беспилотников.

Как турели помогают защищать критически важную инфраструктуру?

По его словам, такие системы имеют локальный радиус действия и предназначены для защиты конкретных объектов.

Это, по сути, пулемет, и у него радиус действия не такой большой – он предназначен для прикрытия локальных объектов, таких как теплоцентраль или дата-центр. Это оружие последней надежды, когда уже ничего другого не сработало, и буквально за считанные сотни метров можно сбить "Шахед" и обезопасить объект, но не всегда они срабатывают,

– пояснил эксперт.

Использование пулеметных турелей стало важным элементом прикрытия локальных объектов, таких как теплоцентрали или дата-центры. Они действуют как эффективное средство поражения на коротких дистанциях, когда вражеский беспилотник приближается на считанные сотни метров к цели.

Несмотря на то, что радиус действия пулеметных установок относительно невелик, они позволяют успешно защищать стратегические сооружения.

Пулеметные турели – это последний рубеж точечной обороны, но чрезвычайно эффективный. Они берут на себя те цели, которые прорвали внешнее кольцо ПВО. Благодаря автоматизированной оптике и точным прицельным комплексам расход боеприпасов минимален, а результат – спасенные стратегические объекты,

– отмечает военный аналитик.

Почему новые дроны-перехватчики обладают большей скоростью?

Ступак подчеркнул, что россияне работают над увеличением скорости своих беспилотников, поэтому отечественные разработчики закладывают дополнительный запас скорости в новые украинские дроны-перехватчики.

Если раньше стандартной скорости в 500 километров в час хватало для того, чтобы догнать цель, то сейчас разрабатываются модели, способные разгоняться до 700 и даже 900 километров в час.

Враг постоянно модернизирует свои беспилотники, меняет высоту полета и пытается увеличить их скорость. Наши дроны-перехватчики должны иметь существенное преимущество, чтобы перехватывать "Шахеды" еще до подлета к населенным пунктам. Разгон до 700 – 900 километров в час позволит гарантированно нивелировать маневры противника,

– пояснил эксперт.

Благодаря новым технологическим решениям и круглосуточной самоотдаче защитников Украины уровень сбиваемых вражеских средств поражения приблизился к 80%. Главной целью остается закрепление этого результата и дальнейшее повышение показателей до 90–95%.