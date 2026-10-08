Військовий аналітик Іван Ступак в ефірі 24 Каналу оцінив ефективність застосування кулеметних турелей проти російських безпілотників.

Як турелі допомагають захищати критичну інфраструктуру?

За його словами, такі системи мають локальний радіус дії та призначені для захисту конкретних об'єктів.

Це кулемет, в цілому, і в нього радіус дії не такий великий – це для прикриття локальних об'єктів, як теплоцентраль чи дата-центр. Це зброя останньої надії, коли вже нічого іншого не спрацювало, і буквально за лічені сотні метрів можна добити "Шахед" і убезпечити об'єкт, але не завжди вони спрацьовують,

– пояснив експерт.

Використання кулеметних турелей стало важливим елементом прикриття локальних об'єктів, таких як теплоцентралі чи дата-центри. Вони працюють як ефективний засіб ураження на коротких дистанціях, коли ворожий безпілотник наближається на лічені сотні метрів до цілі.

Попри те, що радіус дії кулеметних установок є відносно невеликим, вони дозволяють успішно убезпечувати стратегічні споруди.

Кулеметні турелі – це останній рубіж точкової оборони, але надзвичайно ефективний. Вони беруть на себе ті цілі, які прорвали зовнішнє кільце ППО. Завдяки автоматизованій оптиці та точним прицільним комплексам витрата боєприпасів мінімальна, а результат — врятовані стратегічні об'єкти,

– зазначає військовий аналітик.

Чому нові дрони-перехоплювачі мають більшу швидкість?

Ступак наголосив, що росіяни працюють над збільшенням швидкості своїх безпілотників, тому вітчизняні розробники закладають додатковий запас швидкості в нові українські дрони-перехоплювачі.

Якщо раніше стандартної швидкості у 500 кілометрів на годину вистачало для наздоганяння цілей, то зараз розробляються моделі, здатні розганятися до 700 і навіть 900 кілометрів на годину.

Ворог постійно модернізує свої безпілотники, змінює висоти та намагається нарощувати їхню швидкість. Наші дрони-перехоплювачі повинні мати суттєву перевагу, щоб перехоплювати "Шахеди"ще до підльоту до населених пунктів. Розгін до 700 – 900 кілометрів на годину дасть змогу гарантовано нівелювати маневри противника,

– пояснив експерт.

Завдяки новим технологічним рішенням та цілодобовій відданості захисників України рівень збиття ворожих засобів ураження наблизився до 80%. Головною метою залишається закріплення цього результату та подальше підвищення показників до 90 – 95%.