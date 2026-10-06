Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель Фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, на саму турель устанавливают пулемет. При этом искусственный интеллект самостоятельно может захватить цель, определить траекторию и рассчитать конкретное время выстрела. В то же время саму турель необходимо синхронизировать с радарами.

Это усилило украинскую ПВО

Как подчеркнул Романенко, мобильным огневым группам чрезвычайно сложно реагировать на реактивные беспилотники. У них фактически есть лишь несколько секунд на наведение и выстрел.

Использовать зенитный пулемет против реактивных дронов на высоких скоростях человеку-оператору очень трудно. Поэтому здесь просто необходимы автоматика и искусственный интеллект, которые возьмут на себя эту работу. Это значительно повышает потенциал наших мобильных огневых групп,

– сказал Романенко.

Не менее важно, что украинские производители работают над дронами-перехватчиками для борьбы с реактивными беспилотниками. И уже есть первые результаты. Главное – создать недорогое и качественное изделие, которое затем удастся масштабировать.

Генерал-лейтенант оценил работу турели с ИИ: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что Украина уже использует турели с искусственным интеллектом. Уже даже удавалось сбивать реактивные "Герань-5". В то же время радиус действия турели пока ограничен, ведь там используется пулемет.