Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та засновник Фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, на саму турель ставлять кулемет. При цьому штучний інтелект сам може захопити ціль, визначити траєкторію та розрахувати конкретний час пострілу. Водночас саму турель потрібно синхронізувати з радарами.

Це підсилило українську ППО

Як наголосив Романенко, мобільним вогневим групам надзвичайно складно відреагувати на реактивні безпілотники. У них фактично є лише кілька секунд на наведення та постріл.

Використовувати зенітний кулемет проти реактивних дронів на високих швидкостях людині-оператору дуже важко. Тому тут просто необхідна автоматика та штучний інтелект, який візьме на себе цю роботу. Це значно підвищує потенціал наших мобільних вогневих груп,

– сказав Романенко.

Не менш важливо, що українські виробники працюють над дронами-перехоплювачами проти реактивних безпілотників. І вже є перші результати. Головне – створити дешевий та якісний виріб, який потім вдасться масштабувати.

Генерал-лейтенант оцінив роботу турелі з ШІ: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Україна вже застосовує турелі зі штучним інтелектом. Вже навіть вдавалося збивати реактивні "Герань-5". Водночас радіус роботи турелі наразі є обмеженим, адже там використовують кулемет.