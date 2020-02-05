Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам

Все больше людей из разных стран мира выбирают солнечный европейский город Батуми не только для отдыха, но и для заработка. Как получать постоянный доход от инвестиций в недвижимость, спросите Вы?

Грузия на пике туристической популярности

Страна переживает настоящий туристический бум. По данным Всемирной туристической организации ООН, Грузия занимает 4-е место по росту туризма в мире.

Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов из разных уголков мира, чтобы насладиться сказочной природой, непревзойденной грузинской кухней и знаменитым грузинским гостеприимством.

Лишь в 2018-м Грузию посетило рекордное количество туристов – почти 9 миллионов иностранцев – что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Украина уверенно вошла в топ-5 стран, откуда в Грузию в 2018 году приехало самое большое количество туристов. 177 тысяч украинцев в прошлом году смогли убедиться в грузинской открытости.

Батуми – новый Дубай

Поток туристов в солнечную жемчужину современной Грузии Батуми с каждым годом стремительно растет. Сравните сами: за 2017 год город посетило чуть более 7,9 млн гостей, а за 10 месяцев 2019 года эта цифра уже составляет более 8 миллионов человек.

Многие украинцы (46 тысяч) в 2018 посетили туристическую мекку современной Грузии. Город справедливо называют вторым Дубаем.

Развитый мегаполис на побережье Черного моря привлекает туристов не только комфортабельным отдыхом, разнообразием развлечений и современной архитектурой. Немало иностранцев едут сюда, чтобы выгодно инвестировать в недвижимость, которая к тому же будет приносить прибыль.

В Батуми представлены такие всемирно известные гостиничные бренды как: SHERATON, HILTON, RADISSON, KEMPINSKI, MARRIOTT, TRUMP HOTELS, SWISSOTEL и многие другие.

Один из крупнейших застройщиков в Европе – международный холдинг ORBI GROUP представлен в Батуми современным гостиничным комплексом 5* ORBI CITY и многими другими. Построенные компанией объекты стали визитной карточкой Батуми.

Почему выгодные инвестиции в недвижимость в Батуми?

Кроме хорошо развитой туристической отрасли, город также является мощным промышленным и бизнес-центром Грузии.

Эксперты прогнозируют, что популярность Батуми среди иностранных туристов с каждым годом будет только расти. Поэтому инвестиции в здешнюю недвижимость являются более чем перспективными.

Из-за стремительного развития туризма цены на недвижимость также не стоят на месте. Сегодня большой популярностью пользуется так называемая "доходная недвижимость".

Купив апартаменты на живописном берегу Черного моря в Батуми, в любое время года Вы сможете отдыхать в собственном курортном жилье. А остальное время Ваша недвижимость будет работать на Вас – его можно выгодно сдавать в аренду самим или через управляющую компанию и получать пассивный доход круглый год.

К тому же для поездок в Грузию украинцам не нужен даже загранпаспорт – достаточно внутренней биометрической ID-карты.

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