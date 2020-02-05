Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям

Все більше людей з різних країн світу вибирають сонячне європейське місто Батумі не тільки для відпочинку, але і для заробітку. Як отримувати постійний дохід від інвестицій в нерухомість, запитаєте Ви?

Грузія на піку туристичної популярності

Країна переживає справжній туристичний бум. За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Грузія займає 4-е місце за ростом туризму у світі.

Щорічно сюди приїжджають мільйони туристів з різних куточків світу, щоб насолодитися казковою природою, неперевершеною грузинською кухнею і знаменитою грузинською гостинністю.

Лише у 2018 році Грузію відвідала рекордна кількість туристів – майже 9 мільйонів іноземців, що майже на 10% більше, ніж роком раніше.

Україна впевнено увійшла в топ-5 країн, звідки в Грузію у 2018 році приїхало найбільша кількість туристів. 177 тисяч українців торік змогли переконатися в грузинській відкритості.

Батумі – новий Дубай

Потік туристів в сонячну перлину сучасної Грузії Батумі з кожним роком стрімко зростає. Порівняйте самі: за 2017 рік місто відвідало трохи більше 7,9 млн гостей, а за 10 місяців 2019 року цю цифру вже становить понад 8 мільйонів осіб.

Багато українців (46 тисяч) в 2018 відвідали туристичну мекку сучасної Грузії. Місто справедливо називають другим Дубаєм.

Розвинений мегаполіс на узбережжі Чорного моря приваблює туристів не тільки комфортабельним відпочинком, різноманітністю розваг та сучасною архітектурою. Чимало іноземців їдуть сюди, щоб вигідно інвестувати в нерухомість, яка до того ж буде приносити прибуток.

У Батумі представлені такі всесвітньо відомі готельні бренди як: SHERATON, HILTON, RADISSON, KEMPINSKI, MARRIOTT, TRUMP HOTELS, SWISSOTEL і багато інших.

Один з найбільших забудовників в Європі – міжнародний холдинг ORBI GROUP представлений в Батумі сучасним готельним комплексом 5* ORBI CITY і багатьма іншими. Побудовані компанією об'єкти стали візитною карткою Батумі.

Чому вигідні інвестиції в нерухомість в Батумі?

Крім добре розвиненою туристичною галуззю, місто також є потужним промисловим і бізнес-центром Грузії.

Експерти прогнозують, що популярність Батумі серед іноземних туристів з кожним роком буде тільки рости. Тому інвестиції в тутешню нерухомість є більш ніж перспективними.

Через стрімкий розвиток туризму ціни на нерухомість також не стоять на місці. Сьогодні великою популярністю користується так звана "дохідна нерухомість".

Купивши апартаменти на мальовничому березі Чорного моря в Батумі, в будь-який час року Ви зможете відпочивати у власному курортному житлі. А решту часу Ваша нерухомість буде працювати на Вас – її можна вигідно здавати в оренду самим або через керуючу компанію і отримувати пасивний дохід круглий рік.

До того ж, для поїздок до Грузії українцям не потрібен навіть закордонний паспорт – досить внутрішньої біометричної ID-карти.

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