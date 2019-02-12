Туристов на Канарских островах будут штрафовать за рисунки на песке

На одном из Канарских островов Гран-Канария экологи бьют тревогу. По их мнению, рисунки на песке и из камней сильно вредят песчаным дюнам острова.

Следовательно правонарушителей ждут штрафы в размере 600 евро за рисунки на песке. Об этом сообщил Otpusk.

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Местная власть поддержала инициативу экологов и планирует увеличить количество полицейских патрулей на пляжах. А также с помощью листовок будет информировать туристов о важности песчаных дюн.



Рисунки на песке разрушают песчаные дюны

Стоит отметить, что выложенные камнями или нарисованные на песке рисунки видно на фотографиях с Google Maps. Чаще всего люди выкладывают свои имена, или же рисуют простые фигуры.



Рисунок из камней на острове Гран-Канария