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      Туристов на Канарских островах будут штрафовать за рисунки на песке

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      Туристов на Канарских островах будут штрафовать за рисунки на песке
      Туристов на Канарских островах будут штрафовать за рисунки на песке / www.wired.it

      На одном из Канарских островов Гран-Канария экологи бьют тревогу. По их мнению, рисунки на песке и из камней сильно вредят песчаным дюнам острова.

      Следовательно правонарушителей ждут штрафы в размере 600 евро за рисунки на песке. Об этом сообщил Otpusk.

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      Местная власть поддержала инициативу экологов и планирует увеличить количество полицейских патрулей на пляжах. А также с помощью листовок будет информировать туристов о важности песчаных дюн.

      Малюнки на піску руйнують піщані дюни
      Рисунки на песке разрушают песчаные дюны

      Стоит отметить, что выложенные камнями или нарисованные на песке рисунки видно на фотографиях с Google Maps. Чаще всего люди выкладывают свои имена, или же рисуют простые фигуры.

      Малюнок з каменів у
      Рисунок из камней на острове Гран-Канария

      blog_ava
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      Теги: Путешествия Отдых Штрафы Экология
      Источник: 24 Канал
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