Туристів на Канарських островах будуть штрафувати за малюнки на піску
На одному з Канарських островів Гран-Канарія екологи б'ють на сполох. На їх думку, малюнки на піску та з каменів неабияк шкодить піщаним дюнам острова.
Відтак правопорушників чекають штрафи у розмірі 600 євро за малюнки на піску. Про це повідомив Otpusk.
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Місцева влада підтримала ініціативу екологів та планує збільшити кількість поліцейських патрулів на пляжах. А також за допомогою листівок інформуватиме туристів про важливість піщаних дюн.
Малюнки на піску руйнують піщані дюни
Варто зазначити, що викладені каменями або намальовані на піску малюнки видно на фотографіях з Google Maps. Найчастіше люди викладають свої імена, або ж малюють прості фігури.
Малюнок з каменів у Гран-Канарії