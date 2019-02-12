Туристів на Канарських островах будуть штрафувати за малюнки на піску

На одному з Канарських островів Гран-Канарія екологи б'ють на сполох. На їх думку, малюнки на піску та з каменів неабияк шкодить піщаним дюнам острова.

Відтак правопорушників чекають штрафи у розмірі 600 євро за малюнки на піску. Про це повідомив Otpusk.

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Місцева влада підтримала ініціативу екологів та планує збільшити кількість поліцейських патрулів на пляжах. А також за допомогою листівок інформуватиме туристів про важливість піщаних дюн.



Малюнки на піску руйнують піщані дюни

Варто зазначити, що викладені каменями або намальовані на піску малюнки видно на фотографіях з Google Maps. Найчастіше люди викладають свої імена, або ж малюють прості фігури.



Малюнок з каменів у Гран-Канарії