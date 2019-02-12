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      Туристів на Канарських островах будуть штрафувати за малюнки на піску

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      Туристів на Канарських островах будуть штрафувати за малюнки на піску
      Туристів на Канарських островах будуть штрафувати за малюнки на піску / www.wired.it

      На одному з Канарських островів Гран-Канарія екологи б'ють на сполох. На їх думку, малюнки на піску та з каменів неабияк шкодить піщаним дюнам острова.

      Відтак правопорушників чекають штрафи у розмірі 600 євро за малюнки на піску. Про це повідомив Otpusk.

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      Місцева влада підтримала ініціативу екологів та планує збільшити кількість поліцейських патрулів на пляжах. А також за допомогою листівок інформуватиме туристів про важливість піщаних дюн.

      Малюнки на піску руйнують піщані дюни
      Малюнки на піску руйнують піщані дюни

      Варто зазначити, що викладені каменями або намальовані на піску малюнки видно на фотографіях з Google Maps. Найчастіше люди викладають свої імена, або ж малюють прості фігури.

      Малюнок з каменів у
      Малюнок з каменів у Гран-Канарії

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      Теги: Подорожі Відпочинок Штрафи Екологія
      Джерело: 24 Канал
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