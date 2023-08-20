Итак, туристы посидели в ресторане на 80 евро, но решили не рассчитываться за еду. И этот случай мгновенно получил огласку в соцсетях. Причем, как Албании, так и Италии.

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Поблагодарили, но не заплатили

Интересно, что бегство туристов зафиксировала камера наблюдения. Не менее ошеломлен сам владелец заведения. Журналистам он рассказал, что гости поблагодарили за хорошую еду. Несмотря на это, они решили просто скрыться.

Как вы уже поняли, на этом история не окончилась. О позорном поведении туристов узнала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Она, собственно, находилась в Албании, где встречалась со своим коллегой Эди Рамой. Глава правительства поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму, на которую угостились туристы.

Эдди Рама в интервью рассказал о реакции Мэлони. По его словам, как только она узнала об этом случае, обратилась в посольство, чтобы там "заплатили за этих недоумков", ведь "Италия не может так опозориться".

Момент побега туристов попал на камеру: смотрите видео

Посольство Италии в Тиране отчиталось, что счет оплатило. Инцидент удалось уладить.

Тем временем не обошлось без курьезного инцидента в самой Италии. Там туристка решила набрать воды в знаменитом фонтане Треви в Риме.

Хотела набрать бутылку воды