На полках магазинов появилась даже разрешенная мусульманам еда. Они приезжают отдыхать в Украину с друзьями и целыми семьями.
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Нашествие туристов
Туристы, по предварительной информации, оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов. Преимущественно они бронируют большие и комфортабельные помещения. Администратор одного из популярных отелей рассказала, что туристов действительно очень много.
Они массово сюда приезжают. По Буковелю во многих местах уже появились объявления в магазинах, меню в ресторанах на арабском языке,
– отметила администратор.
Украинцы публикуют в сети фото отдыхающих.
Туристы из Саудовской Аравии в Буковеле / Фото из инстаграма
Меню в Буковеле / Фото из инстаграма
Что привлекает саудитов в Украине
Утверждают, что туристов из Саудовской Аравии в Украине привлекает природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове 1 – 2 дня, а затем едут в Карпаты или Буковель.
Гости из Саудовской Аравии рассказывают, что им очень нравится в Украине. Говорят, что здесь хорошие люди, спокойная ситуация и прекрасная природа. Уверяют, что готовы приезжать сюда снова.