На полках магазинов появилась даже разрешенная мусульманам еда. Они приезжают отдыхать в Украину с друзьями и целыми семьями.

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Нашествие туристов

Туристы, по предварительной информации, оставили в Украине от 30 до 50 миллионов долларов. Преимущественно они бронируют большие и комфортабельные помещения. Администратор одного из популярных отелей рассказала, что туристов действительно очень много.

Они массово сюда приезжают. По Буковелю во многих местах уже появились объявления в магазинах, меню в ресторанах на арабском языке,

– отметила администратор.

Украинцы публикуют в сети фото отдыхающих.