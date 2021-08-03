На полицях магазинів з'явилась навіть дозволена мусульманам їжа. Вони приїжджають відпочивати в Україну з друзями і цілими сім'ями.
До теми Авіакомпанія з Саудівської Аравії запустила потужні відео про Львів, щоб заохотити туристів
Навала туристів
Туристи, за попередньою інформацією, залишили в Україні від 30 до 50 мільйонів доларів. Переважно вони бронюють великі та комфортабельні помешкання. Адміністраторка одного з популярних готелів розповіла, що туристів справді дуже багато.
Вони масово сюди приїжджають. По Буковелю в багатьох місцях уже з'явилися оголошення в магазинах, меню в ресторанах арабською мовою,
– зазначила адміністраторка.
Українці публікують в мережі фото відпочивальників.
Туристи із Саудівської Аравії у Буковелі / Фото з інстаграму
Меню у Буковелі / Фото з інстаграму
Що приваблює саудитів в Україні
Стверджують, що туристів із Саудівської Аравії в Україні приваблює природа, а не міста. Вони проводять у Києві або Львові 1 – 2 дні, а потім їдуть у Карпати або Буковель.
Гості із Саудівської Аравії розповідають, що їм дуже подобається в Україні. Кажуть, що тут хороші люди, спокійна ситуація та прекрасна природа. Запевняють, що готові приїжджати сюди знову.