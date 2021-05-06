В Туркменистане ветеранов войны снова обязали сдать деньги на подарки в честь Дня победы. В то же время их будут вручать от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующий сбор продолжается второй год подряд. Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапскому районе Лебапской области на востоке страны.

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Дети и внуки ветеранов, которые обратились в местную администрацию, рассказали, что официальных разъяснений о сборе денег не дают.

Часть денег ветеранов оставляют на другие нужды

По информации анонимных источников издания, подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных денег, ведь половину взноса власть оставляет на другие нужды, какие именно – не уточнили.

Размер денежных и других подарков, которые вручат ветеранам войны, также не назвали. Зато нет и информации о количестве ветеранов в Туркменистане.

Статус "ветеранов Великой Отечественной войны" в Туркменистане законодательно закреплен в кодексе о социальной защите населения.

Что известно о "подарках" для ветеранов в Туркменистане