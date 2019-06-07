Туры в Чернобыль массово заинтересовали путешественников после выхода сериала
Количество туристов, интересующихся Чернобыльской зоной отчуждения, существенно выросла за последнюю неделю. Весьма вероятно, что этому способствовал сериал "Чернобыль", снятый американским каналом HBO.
Об этом в комментарии 24 каналу рассказал основатель и руководитель проекта "Чернобыль-Тур", участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, командир взвода радиационной разведки, эколог Сергей Мирный.
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В "Чернобыль-тура" было очень быстрое развитие и до этого сериала. Поэтому не могли выделить бурного роста. Но со вторника (4 июня, как раз после выхода финальной серии сериала – "24") будто лавина хлынула, телефоны не затихают. По нашим оценкам – где-то на 30%, по сравнению с прогнозами на этот год, ожидаем увеличение числа туристов,
– отметил Мирный.
Он добавил, что сериал "Чернобыль" считает сегодня самым мощным киновысказыванием, но "с реальностью там большие проблемы".
24 канал также спросил у Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, как изменилось количество туристов туда за последние месяцы. Как только получим ответ – поделимся с читателями.
Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологическая гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.
Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году оно начало постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышения радиационного фона.