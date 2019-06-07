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      Туры в Чернобыль массово заинтересовали путешественников после выхода сериала

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      Чернобыль
      Чернобыль / chernobyl-tour.com

      Количество туристов, интересующихся Чернобыльской зоной отчуждения, существенно выросла за последнюю неделю. Весьма вероятно, что этому способствовал сериал "Чернобыль", снятый американским каналом HBO.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал основатель и руководитель проекта "Чернобыль-Тур", участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, командир взвода радиационной разведки, эколог Сергей Мирный.

      Читайте также: Сериал "Чернобыль": создатели раскрыли тайны съемочного процесса

      В "Чернобыль-тура" было очень быстрое развитие и до этого сериала. Поэтому не могли выделить бурного роста. Но со вторника (4 июня, как раз после выхода финальной серии сериала – "24") будто лавина хлынула, телефоны не затихают. По нашим оценкам – где-то на 30%, по сравнению с прогнозами на этот год, ожидаем увеличение числа туристов,
      – отметил Мирный.

      Он добавил, что сериал "Чернобыль" считает сегодня самым мощным киновысказыванием, но "с реальностью там большие проблемы".

      24 канал также спросил у Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, как изменилось количество туристов туда за последние месяцы. Как только получим ответ – поделимся с читателями.

      Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?
      В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологическая гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и дальнейшее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью 300 Хиросим, ​​замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

      Из Киевской области были эвакуированы около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. Было построено изоляционное сооружение "Укрытие" над четвертым энергоблоком ЧАЭС, но в 2013 году оно начало постепенно обваливаться, но это не повлекло за собой повышения радиационного фона.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Чорнобыль сериал Путешествия Чернобыль
      Источник: 24 канал
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