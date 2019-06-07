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      Тури в Чорнобиль масово зацікавили мандрівників після виходу серіалу

      287 Читать новость на русском
      Чорнобиль
      Чорнобиль / chernobyl-tour.com

      Кількість туристів, які цікавляться Чорнобильською зоною відчуження, суттєво зросла за останній тиждень. Досить імовірно, що цьому сприяв серіал "Чорнобиль", знятий американським каналом HBO.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів засновник та керівник проекту "Чорнобиль-Тур", учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, командир взводу радіаційної розвідки, еколог Сергій Мирний.

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      У "Чорнобиль-туру" був дуже швидкий розвиток і до цього серіалу. Тому не могли виділити бурхливого росту. Але з вівторка (4 червня, якраз після виходу фінальної серії серіалу – "24") наче лавина хлинула, телефони не затихають. За нашими оцінками – десь на 30%, у порівнянні з прогнозами на цей рік, очікуємо збільшення числа туристів,
      – зазначив Мирний.

      Він додав, що серіал "Чорнобиль" вважає сьогодні найпотужнішим кіновисловлюванням, але "з реальністю там великі проблеми".

      24 канал також запитав у Державного агентства з управління зоною відчуження, як саме змінилася кількість туристів туди за останні місяці. Як тільки отримаємо відповідь – поділимося з читачами.

      Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.

      З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило за собою підвищення радіаційного фону.

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      Теги: Новини України Новини політики Чорнобиль серіал Чорнобиль Подорожі
      Джерело: 24 канал
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