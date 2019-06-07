Тури в Чорнобиль масово зацікавили мандрівників після виходу серіалу
Кількість туристів, які цікавляться Чорнобильською зоною відчуження, суттєво зросла за останній тиждень. Досить імовірно, що цьому сприяв серіал "Чорнобиль", знятий американським каналом HBO.
Про це у коментарі 24 каналу розповів засновник та керівник проекту "Чорнобиль-Тур", учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, командир взводу радіаційної розвідки, еколог Сергій Мирний.
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У "Чорнобиль-туру" був дуже швидкий розвиток і до цього серіалу. Тому не могли виділити бурхливого росту. Але з вівторка (4 червня, якраз після виходу фінальної серії серіалу – "24") наче лавина хлинула, телефони не затихають. За нашими оцінками – десь на 30%, у порівнянні з прогнозами на цей рік, очікуємо збільшення числа туристів,
– зазначив Мирний.
Він додав, що серіал "Чорнобиль" вважає сьогодні найпотужнішим кіновисловлюванням, але "з реальністю там великі проблеми".
24 канал також запитав у Державного агентства з управління зоною відчуження, як саме змінилася кількість туристів туди за останні місяці. Як тільки отримаємо відповідь – поділимося з читачами.
Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень зі Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.
З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило за собою підвищення радіаційного фону.