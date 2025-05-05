Туск во время мемориальных мероприятий вместе со своим нидерландским коллегой Диком Схофом должны были зажечь Пламя освобождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также Польша хочет зарабатывать на Украине, а не просто быть солидарной с ней, – Туск

На мероприятиях выкрикивали пропалестинские лозунги и критиковали войну в Газе

Во время мероприятий кто-то из толпы бросил файер под ноги Дональда Туска. Его сразу вывели со сцены.

Некоторые из людей держали плакаты с критикой войны в Секторе Газа.

Вероятно, этот инцидент не был направлен именно против польского премьер-министра.

Ранее во время церемонии выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, но его речь прервали выкриками пропалестинских лозунгов. По данным нидерландских СМИ, было задержано 5 человек.

К слову, Туск в своей речи упомянул об Украине.

Это уже третий год, как мы празднуем годовщину победы над Третьим Рейхом в тени российской агрессии против Украины. Это имеет большое значение, поскольку война на восточной границе Европейского Союза придает совершенно новый контекст этим ежегодным празднованиям,

– цитируют его СМИ.

По словам Туска, перед лицом угроз, исходящих со стороны России под властью Путина, страны должны углубить европейские и трансатлантические связи". Миру нужна "настоящая солидарность между народами и людьми, которая защитит нас от этого зла, формирующего наше настоящее и будущее".

Он отметил, что время беззаботного комфорта Европы прошло.