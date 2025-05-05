Туск під час меморіальних заходів разом зі своїм нідерландським колегою Діком Схофом мали запалити Полум'я визволення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

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На заходах вигукували пропалестинські гасла і критикували війну в Газі

Під час заходів хтось із натовпу кинув фаєр під ноги Дональда Туска. Його одразу вивели зі сцени.

Декотрі із людей тримали плакати з критикою війни в Секторі Гази.

Ймовірно, цей інцидент не був спрямований саме проти польського прем'єр-міністра.

Раніше під час церемонії виступав мав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, але його промову перервали вигуками пропалестинських гасел. За даними нідерландських ЗМІ, було затримано 5 осіб.

До слова, Туск у своїй промові згадав про Україну.

Це вже третій рік, як ми святкуємо річницю перемоги над Третім Рейхом у тіні російської агресії проти України. Це має велике значення, оскільки війна на східному кордоні Європейського Союзу надає абсолютно нового контексту цим щорічним святкуванням,

– цитують його ЗМІ.

За словами Туска, перед обличчям загроз, що виходять з боку Росії під владою Путіна, країни повинні поглибити європейські та трансатлантичні зв'язки". Світу потрібна "справжня солідарність між народами та людьми, яка захистить нас від цього зла, що формує наше сьогодення та майбутнє".

Він зауважив, що час безтурботного комфорту Європи минув.