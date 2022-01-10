Соответствующую информацию по 24 каналу сообщили собственные источники. Сообщения на радио озвучиваются на двух языках – русском и казахском.
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В Алматы транслируют одно и то же сообщение якобы о "террористах"
В частности, сначала к людям обращаются "уважаемые алматинцы", впоследствии рассказывают свою трактовку протестов.
В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению бандформирований. Главная цель – остановить террористов и обеспечить безопасность города,
– говорится в сообщении.
Там тоже советуют людям, как лучше действовать:
- "в случае, если антитеррористические действия будут проходить возле вашего дома, рекомендуем не приближаться к окнам и не выходить на улицу;
- спрячьтесь в безопасном месте;
- не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей".
Известно, что такие объявления транслируют ежечасно на всех радио поочередно – они принудительно врезаются в эфир и государственных, и частных станций.
Коротко о протестах в Казахстане
- Протесты начались из-за роста цен на газ 2 января. Впоследствии вспыхнули в 15 городах страны. После понижения цен на газ люди выдвинули другие требования.
- 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и попросил Организацию Договора о коллективной безопасности содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
- Страны откликнулись и ввели своих "миротворцев", в частности, активно действовал Владимир Путин. По состоянию на 9 января Россия продолжала перекидывать своих военных в охваченный протестами Казахстан.
- Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять в поражение. 9 января власти сообщали о 164 погибших, из которых двое детей, однако впоследствии информацию назвали "технической ошибкой".
- Власти объявили 10 января общенациональный траур, однако окончательное число погибших неизвестно.
Протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео