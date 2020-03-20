ТВ онлайн для всех: Ланет.TV дарит промокод для просмотра ТВ-каналов Viasat
В связи с карантином у большинства украинцев возникает вопрос: чем занять себя дома? Ответ дает Ланет.TV
С 16 марта на территории Украины был введен карантин, а с 18 марта его условия ужесточили с целью обезопасить граждан от заражения коронавирусом. Эти временные "каникулы" продлятся минимум до 4 апреля, а может и дольше.
Несомненно, большая часть населения Украины уже оценила все преимущества ТВ онлайн. Но по-настоящему возможность смотреть каналы онлайн не выходя из дома стала ценной именно в эти дни. Некоторые смотрят ТВ-каналы, чтобы узнать последние новости, другие же находят утешение в тишине, что окутывает дом, пока дети наслаждаются телевидением онлайн. Удобно, что сверившись с электронной телепрограммой можно выбрать, что смотреть онлайн и забыть про громоздкие бумажные ТВ программы.
Как правило, сервисы онлайн ТВ дают новым пользователям льготный период, во время которого можно смотреть телевизор онлайн бесплатно. Минус в том, что длиться этот период пару дней, а дальше нужно вносить абонплату за возможность смотреть фильмы онлайн. Тут вам на помощь придет сервис ТВ онлайн Ланет.TV, ведь на период карантина мы даем новым пользователям уникальный промокод tv_karantyn, по которому вы получаете средства на ваш счет внутри сервиса в сумме 150 гривен! Активировав промокод вы можете выбрать из нескольких доступных пакетов, что дает доступ к просмотру фильмов на таких топовых телеканалах: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live.
Как смотреть ТВ через Интернет?
Смотреть каналы онлайн может каждый и уже прямо сейчас, достаточно только предпринять пару простых шагов:
- убедитесь, что у вас есть стабильный сигнал Интернет (мобильный, проводной или вайфай);
- подключите к Интернету смарт-устройство с большим экраном и скачайте сервис интернет-телевидения (сервис также доступен через браузер или в приложении для телефонов и планшетов);
- зарегистрируйтесь в сервисе, и потом, просмотрев ТВ программу на ближайшее время, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами интернет ТВ!
Как подключить Ланет.TV?
- На вашем телевизоре, ноутбуке или планшете перейдите на сайт lanet.tv, или скачайте приложение ТВ онлайн сервиса Ланет.TV в Google Play;
- Зарегистрируйтесь и подтвердите ваш номер телефона;
- Активируйте промокод tv_karantyn в личном кабинете;
- Выберите один из следующих вариантов подключения: мини-пакет /TV1000; мини-пакет /VIASAT; пакеты /CORE и /VIASAT на 5 недель;пакет /BAZA на 5 недель или пакет /PRIME на 1 неделю.
- Смотрите фильмы онлайн в программе ТВ без ограничений!
Кроме того, в сервисе ТВ онлайн Ланет.TV вы также можете смотреть любимые каналы онлайн: СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие.