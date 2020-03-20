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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      ТВ онлайн для всех: Ланет.TV дарит промокод для просмотра ТВ-каналов Viasat

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      В связи с карантином у большинства украинцев возникает вопрос: чем занять себя дома? Ответ дает Ланет.TV

      С 16 марта на территории Украины был введен карантин, а с 18 марта его условия ужесточили с целью обезопасить граждан от заражения коронавирусом. Эти временные "каникулы" продлятся минимум до 4 апреля, а может и дольше.

      Несомненно, большая часть населения Украины уже оценила все преимущества ТВ онлайн. Но по-настоящему возможность смотреть каналы онлайн не выходя из дома стала ценной именно в эти дни. Некоторые смотрят ТВ-каналы, чтобы узнать последние новости, другие же находят утешение в тишине, что окутывает дом, пока дети наслаждаются телевидением онлайн. Удобно, что сверившись с электронной телепрограммой можно выбрать, что смотреть онлайн и забыть про громоздкие бумажные ТВ программы.

      Как правило, сервисы онлайн ТВ дают новым пользователям льготный период, во время которого можно смотреть телевизор онлайн бесплатно. Минус в том, что длиться этот период пару дней, а дальше нужно вносить абонплату за возможность смотреть фильмы онлайн. Тут вам на помощь придет сервис ТВ онлайн Ланет.TV, ведь на период карантина мы даем новым пользователям уникальный промокод tv_karantyn, по которому вы получаете средства на ваш счет внутри сервиса в сумме 150 гривен! Активировав промокод вы можете выбрать из нескольких доступных пакетов, что дает доступ к просмотру фильмов на таких топовых телеканалах: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live.

      Как смотреть ТВ через Интернет?

      Смотреть каналы онлайн может каждый и уже прямо сейчас, достаточно только предпринять пару простых шагов:

      • убедитесь, что у вас есть стабильный сигнал Интернет (мобильный, проводной или вайфай);
      • подключите к Интернету смарт-устройство с большим экраном и скачайте сервис интернет-телевидения (сервис также доступен через браузер или в приложении для телефонов и планшетов);
      • зарегистрируйтесь в сервисе, и потом, просмотрев ТВ программу на ближайшее время, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами интернет ТВ!

      Как подключить Ланет.TV?

      1. На вашем телевизоре, ноутбуке или планшете перейдите на сайт lanet.tv, или скачайте приложение ТВ онлайн сервиса Ланет.TV в Google Play;
      2. Зарегистрируйтесь и подтвердите ваш номер телефона;
      3. Активируйте промокод tv_karantyn в личном кабинете;
      4. Выберите один из следующих вариантов подключения: мини-пакет /TV1000; мини-пакет /VIASAT; пакеты /CORE и /VIASAT на 5 недель;пакет /BAZA на 5 недель или пакет /PRIME на 1 неделю.
      5. Смотрите фильмы онлайн в программе ТВ без ограничений!

      Кроме того, в сервисе ТВ онлайн Ланет.TV вы также можете смотреть любимые каналы онлайн: СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие.

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      Теги: Новости Украины Кино
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