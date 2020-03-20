ТБ онлайн для всіх: Ланет.TV дарує промокод для перегляду ТВ-каналів Viasat

У зв'язку з карантином у більшості українців виникає питання: чим зайняти себе вдома? Відповідь дає Ланет.TV.

З 16 березня на території України був введений карантин, а з 18 березня його умови посилили з метою убезпечення громадян від зараження коронавірусом. Ці тимчасові "канікули" триватимуть мінімум до 4 квітня, а може й довше.

Без сумніву, велика частина населення України вже оцінила всі переваги ТБ онлайн. Але по-справжньому можливість дивитися канали онлайн не виходячи з дому стала цінною саме в ці дні. Деякі дивляться ТВ-канали, щоб дізнатися останні новини, інші ж знаходять розраду в тиші, що огортає будинок, поки діти насолоджуються телебаченням онлайн. Зручно, що звірившись з електронною телепрограмою можна вибрати, що дивитися онлайн та забути про громіздкі паперові ТВ програми. Зазвичай, сервіси онлайн ТБ дають новим користувачам пільговий період, під час якого можна дивитися телевізор онлайн безкоштовно. Мінус в тому, що триватиме цей період тільки декілька днів, а далі потрібно вносити абонплату за можливість дивитися фільми онлайн.

Тут вам на допомогу прийде сервіс ТБ онлайн Ланет.TV, адже на період карантину ми даємо новим користувачам унікальний промокод tv_karantyn, за яким ви отримуєте кошти на ваш рахунок в сервісу на суму 150 гривень! Активувавши промокод ви можете підключити один з декількох доступних пакетів, що дає доступ до перегляду фільмів на таких топових телеканалах: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Дивитися канали онлайн може кожен просто зараз, достатньо тільки зробити декілька простих кроків:

переконайтеся, що у вас є стабільний сигнал Інтернет (мобільний, провідний або вайфай);

підключіть до Інтернету смарт-пристрій з великим екраном і скачайте сервіс інтернет-телебачення (сервіс також доступний через браузер чи в додатку для телефонів та планшетів);

зареєструйтеся в сервісі, і потім, переглянувши ТВ програму на найближчий час, ви зможете насолоджуватися усіма перевагами інтернет ТБ!

Як підключити Ланет.TV?

На вашому телевізорі, ноутбуці або планшеті перейдіть на сайт lanet.tv, або скачайте додаток ТБ онлайн сервісу Ланет.TV в Google Play; Зареєструйтеся та підтвердіть ваш номер телефону; Активуйте промокод tv_karantyn в особистому кабінеті; Виберіть один з варіантів підключення: міні-пакет /TV1000; міні-пакет /VIASAT; пакети /CORE і /VIASAT на 5 тижнів; пакет /BAZA на 5 тижнів або пакет /PRIME на 1 тиждень. Дивіться фільми онлайн в програмі ТБ без обмежень!

Окрім того, в сервісі ТБ онлайн Ланет.TV ви також можете дивитися улюблені канали онлайн: СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші.