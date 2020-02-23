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      Твердый майонез, нарезанный ломтиками: в Японии выпустят необычную новинку

      - Читати новину українською
      В Японии будут выпускать твердый майонез / soranews24

      В Японии презентуют твердый майонез. Придумали такой продукт в компании Bourbon. Там заявляют, что людям таким образом будет удобнее готовить бутерброды, ведь продукт нарезан ломтиками.

      В издании SoraNews24 сообщают, что в продаже будет два вида твердого майонеза. Один – со вкусом тунца, а другой – с икрой минтая.

      Читайте также: Все о майонезе: польза, вред, калорийность

      Представители Bourbon убеждены, что такой майонез будет очень кстати именно утром, ведь приготовление завтрака займет значительно меньше времени. В каждой упаковке будет четыре ломтика майонеза. Купить этот продукт японцы смогут со 2 марта. Стоимость – 200 японских иен (44 гривны).

      Также Bourbon объявила о запуске яблочного повидла, также порезанного ломтиками. А раньше Bourbon выпускал ломтики шоколада.

      майонез
      Твердый майонез можно есть с макаронами

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Продукты Япония
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