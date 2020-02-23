Твердый майонез, нарезанный ломтиками: в Японии выпустят необычную новинку
В Японии презентуют твердый майонез. Придумали такой продукт в компании Bourbon. Там заявляют, что людям таким образом будет удобнее готовить бутерброды, ведь продукт нарезан ломтиками.
В издании SoraNews24 сообщают, что в продаже будет два вида твердого майонеза. Один – со вкусом тунца, а другой – с икрой минтая.
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Представители Bourbon убеждены, что такой майонез будет очень кстати именно утром, ведь приготовление завтрака займет значительно меньше времени. В каждой упаковке будет четыре ломтика майонеза. Купить этот продукт японцы смогут со 2 марта. Стоимость – 200 японских иен (44 гривны).
Также Bourbon объявила о запуске яблочного повидла, также порезанного ломтиками. А раньше Bourbon выпускал ломтики шоколада.
Твердый майонез можно есть с макаронами