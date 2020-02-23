Твердий майонез, нарізаний скибочками: в Японії випустять незвичайну новинку

В Японії презентують твердий майонез. Придумали такий продукт у компанії Bourbon. Там заявляють, що людям у такий спосіб буде зручніше готувати бутерброди, адже продукт нарізаний скибочками.

У виданні SoraNews24 повідомляють, що в продажу буде два види твердого майонезу. Один – зі смаком тунця, а інший – з ікрою минтая.

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Представники Bourbon переконані, що такий майонез буде дуже доречним саме вранці, адже приготування сніданку займе значно менше часу. У кожному пакуванні буде чотири скибочки майонезу. Придбати цей продукт японці зможуть з 2 березня. Вартість – 200 японських єн (44 гривні).

Також Bourbon оголосила про запуск яблучного повидла, також порізаного на скибочки. А раніше Bourbon випускав скибочки шоколаду.



Твердий майонез можна їсти з макаронами