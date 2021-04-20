Всеукраинский социальный проект поддержки государственных домов престарелых, инициированный компанией "ТЕДИС Украина", расширил географию еще на две области – Ивано-Франковскую и Хмельницкую.

Теперь "ТЕДИС Украина" также опекает Ивано-Франковский гериатрический пансионат и Бахматовецкий дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (Хмельницкая область).

Наш социальный проект "Творим добро" продолжает свое развитие. Мы понимаем, что пожилым людям нужна систематическая помощь и поддержка, поэтому решили взять еще два дома престарелых под опеку. После реализации двух этапов проекта мы получили много позитивных откликов, что еще раз подтвердило актуальность выбранной нами социальной инициативы,

– подчеркнул заместитель генерального директора по корпоративным связям "ТЕДИС Украина" Денис Ткаченко.

Таким образом, теперь проект "Творим добро" охватывает семь областей. Помимо Ивано-Франковской и Хмельницкой, это:

Львовская,

Винницкая,

Полтавская,

Сумская,

Донецкая области.

Всего в опекаемых компанией "ТЕДИС Украина" домах престарелых проживает более тысячи человек, самому старшему из которых 102 года. В ближайшее время "ТЕДИС Украина" передаст им новую партию гуманитарной помощи, которая на этот раз будет состоять из индивидуальных средств защиты от COVID-19.

Напомним, что компания "ТЕДИС Украина" в партнерстве с "Ліга.net" подготовили специальный проект "Наши старики. Как живут в спецучреждениях пожилые люди". Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.