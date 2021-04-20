Всеукраїнський соціальний проєкт підтримки державних будинків для людей похилого віку, ініційований компанією "ТЕДІС Україна", розширив географію ще на 2 області – Івано-Франківську та Хмельницьку.

Тепер "ТЕДІС Україна" також опікується Івано-Франківським геріатричним пансіонатом і Бахматовецьким будинком-інтернатом для громадян похилого віку та інвалідів (Хмельницька область).

Наш соціальний проєкт "Творімо добро" продовжує свій розвиток. Ми розуміємо, що людям похилого віку потрібна систематична допомога і підтримка, тому вирішили взяти ще 2 геріатричних заклади під опіку. Після реалізації двох етапів проєкту ми отримали багато позитивних відгуків, що ще раз підтвердило актуальність обраної нами соціальної ініціативи,

– підкреслив заступник гендиректора з корпоративних зв'язків "ТЕДІС Україна" Денис Ткаченко.

Таким чином, тепер проєкт "Творімо добро" охоплює 7 областей. Крім Івано-Франківської та Хмельницької, це:

Львівська,

Вінницька,

Полтавська,

Сумська,

Донецька області.

Всього в опікуваних компанією "ТЕДІС Україна" будинках престарілих проживає понад 1000 осіб, найстаршій людині 102 року. Найближчим часом "ТЕДІС Україна" передасть їм нову партію гуманітарної допомоги, яка на цей раз буде складатися з індивідуальних засобів захисту від COVID-19.

Нагадаємо, що компанія "ТЕДІС Україна" в партнерстві з "Ліга.net" підготовили спеціальний проєкт "Наші літні. Як живуть у спецзакладах люди похилого віку". Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.