Российские пропагандисты, получающие финансируемые государственным бюджетом РФ, могут остаться без доступа к соцсетям. Руководство Twitter тоже ограничит их доступ.

Достойно внимания Провайдеры России ограничили доступ к твиттеру и фейсбуку

Еще до этого в компании начали маркировать сообщения, размещенные российскими государственными СМИ.

Кроме того, в Twitter запретили регистрироваться новым пользователям из России.

Таким образом, Twitter присоединился к остальным, кто наложил санкции на российских пропагандистов после войны против Украины.

До этого в первый день войны, которую Россия начала против Украины – 24 февраля, компания Meta наложила ограничения на публикацию четырех российских СМИ . Администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций. Это вызвало возмущение в Роскомнадзоре, и там замедлили доступ к соцсети.

Уже впоследствии Meta запретила российским государственным медиа распространять рекламу и получать доходы от рекламы на ее платформах.