Об этом в эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко. Он отметил, что войну планировали 10 лет, а последние 2 года россияне готовились к ней очень активно.

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"И ты, Путин, даже не обеспечил, чтобы твой Уралвагонзавод, который делает танки, отказался от импортных деталей? Давал ли ты это указание, а они не выполнили, потому что Россия – это страна-фикция и нет чего-то, что вы делаете самостоятельно", – сказал ведущий.

Знал о санкциях

Овдиенко подчеркнул, что Путин знал, что на Россию наложат санкции и запретят продажу деталей, из которых производят военную технику. Однако Кремль не позаботился даже об этом.

И ты всерьез хотел с нами воевать? Ты всерьез хотел нас победить? Ты действительно идиот,

– заявил ведущий.