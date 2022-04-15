Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко. Він зазначив, що війну планували 10 років, а останні 2 роки росіяни готувалися до неї дуже активно.
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"І ти, Путіне, навіть не забезпечив, щоб твій Уралвагонзавод, який робить танки, відмовився від імпортних деталей? Чи ти давав цю вказівку, а вони не виконали, бо Росія – це країна-фікція й немає чогось, що ви робите самостійно", – сказав ведучий.
Знав про санкції
Овдієнко наголосив, що Путін знав, що на Росію накладуть санкції та заборонять продаж деталей, з яких роблять військову техніку. Проте Кремль не потурбувався навіть про це.
І ти серйозно хотів з нами воювати? Ти серйозно хотів нас перемогти? Ти справді ідіот,
– заявив ведучий.
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