62-летний Карпичков ранее был агентом советского КГБ, а впоследствии и российского ФСБ. Он долгое время занимался разведывательной деятельностью в Латвии.

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Латвия просила об эстрадиции Карпичкова

Как пишет Delfi, в 1995 году агент начал передавать информацию латвийскому правительству и его западным союзникам. Уже в 1998 году он бежал в Великобританию и с тех пор жил там. Карпичков пожаловался, что Национальное агентство по борьбе с преступностью погубило его жизнь, раскрыв британский псевдоним и адрес.

7 раз угрожали расправой

Эти данные латвийские власти получили в 2019 году – после нескольких неудачных попыток. Британское ведомство предоставило их в ответ на запрос об экстрадиции из Латвии. Там его обвиняют в хранении огнестрельного оружия, мошенничестве и подделке документов. С того времени, утверждает Карпичков, ему угрожали уже 7 раз.

"Смерть уже близко"

Одно из писем, которое ранее получил Карпичков, подписали именем, которое он использовал, когда работал на россиян в Латвии в начале 1990-х. При этом в поле, отведенном для информации об отправителе, написали адрес местного кладбища. В начале 2022 года бывший агент получил очередное письмо с угрозами.

Таким изменникам, как ты, нет места на Земле. Смерть уже близко. Ты уже наполовину труп,

– говорилось в нем.

Бывший агент рассказал, что это письмо пришло ему в конверте из пузырчатой ​​пленки. Он также посетовал, что вскоре после его получения почувствовал симптомы, напоминавшие грипп.

Обратите внимание! Ранее Карпичков заявлял, что в 2006 году его "атаковали неизвестным химикатом" в Новой Зеландии. Он говорит, что после этого резко потерял 30 килограммов, начали выпадать волосы.

"Черный список" Путина

В 2018 году Карпичков заявил, что находится в "черном списке" Путина. Он объяснил, что узнал это от информатора в ФСБ.

Это произошло после резонансного отравления "Новичком" Сергея Скрипаля – другого бывшего шпиона России из этого списка.

На Скрипаля и его дочь Юлию покушались в британском Солсбери. В Лондоне заявили, что к нападению причастны российские агенты.

Что стоит знать о покушении на Скрипалей: смотрите видео 24 канала