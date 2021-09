Впервые о причастности Сергеева к делу заговорили еще в 2019 году. Расследователи отметили, что мужчина является опасным.

Заметьте Отравления, преследования и убийства: исследователь Bellingcat рассказал о преступлениях России

Представитель полиции Лондона Дин Хейдон заявил, что "Сергеев, Александр Петров и Руслан Боширов" могли действовать вместе в Болгарии, Чехии и возможно других странах.

Они пытались убить людей на территории Британии и неизвестными способами ввезли чрезвычайно опасное химическое оружие,

– говорится в сообщении.

По словам Хейдона, о причастности Федотова к отравлению знали еще с тех пор, когда идентифицировали "Петрова и Боширова". В то же время из-за определенных сложностей обвинения не могли выдвинуть сразу.

Сейчас Федотова-Сергеева объявили в розыск в Интерпол.

Хейдон раскрыл реальные имена подозреваемых:

Федотова – Денис Сергеев;

Боширов – Александр Мышкин,

Петров – Анатолий Чепига.

События в Великобритании

В марте 2018 года Сергеев прибыл в Лондон. Там он несколько раз встречался с "Петровым и Бошировым".

В то же время в Солсбери он не поехал.

Из Лондона Сергеев отправился в 13:45 4 марта. За 5 минут до того "Петров и Боширов" садились на обратный рейс в Лондон.

Отравление Скрипалей: главное

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

По данным британского следствия, отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Скрипалей атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Петрова и Боширова" Чехия объявила в розыск.

Заметка Bellingcat:

UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago.