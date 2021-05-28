Как заявил ведущий исследователь России Bellingcat Христо Грозев, к преступлениям причастны сотрудники ФСБ и ГРУ России.

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По словам Грозева, многие из этих преступлений были совершены за пределами территории России. В этом контексте он вспоминает покушения на жизнь или акты саботажа.

Только за последние семь лет Bellingcat расследовал более полутора десятка преступлений... Во всех этих случаях наш анализ показал, что преступления были спланированы и осуществлены российскими спецслужбами,

– сказал Грозева.

Самые громкие инциденты, к которым причастны российские спецслужбы:

Организация взрывов на складах боеприпасов, в том числе и в Чехии в конце 2014 года, в результате которых погибли мирные жители. А также взрывы на нескольких болгарских складах оружия, предназначенного для экспорта в Грузию и Украину.

Покушения на жизнь болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева и двух других граждан Болгарии в 2015 году. Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей и Дона Стерджеса в Великобритании 2018 года.

Исследователь России Bellingcat подчеркнул, что все эти убийства и теракты совершенные непосредственно под руководством ГРУ. Кроме того, по его данным, исполнители получили за них награды в России.

Мы обнаружили более 30 членов группировки, которые за последнее десятилетие осуществили сотни поездок по Европе и миру с фиктивными удостоверениями личности, выданными правительством,

– ошеломил исследователь.

Разоблачение российского "отряда убийц"

Христо Грозев также рассказал, что расследование обнаружило прокси-структуру, которая проводила зарубежные операции под руководством ФСБ. Эта прокси-структура, по его словам, действует под прикрытием группы компаний "Вымпел", маскирующийся под частную охранную фирму, которая принадлежит бывшим офицерам ФСБ.

"На самом деле она является отрядом убийц, что выполняет заказы ФСБ так же как и оперативники ГРУ, члены которого получили высокие военные награды России и передвигаются по миру с выданными правительством фейковыми удостоверениями", – добавил он.

Исследователь отметил, что российские спецслужбы действуют и внутри России. Он отметил, члены тех же групп ФСБ вели систематическое наблюдение за по меньшей мере пятью гражданами России. В конце этих пяти россиян отравили неустановленными химическими веществами, а трое из них умерли.