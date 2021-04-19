В Польше заявили, что спецслужбы России все активнее работают на их территории
В течение длительного времени в Польше активно действуют российские спецслужбы. Варшава делает все для защиты национальной безопасности.
Источник:TVP
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. По его словам, спецслужбы России уже на протяжении многих лет работают на территории Польши.
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Присутствие спецслужб России в Польше
Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность России и гарантировать безопасность Польши,
– отметил Пшидач.
По его мнению, прославление профессионализма российских спецслужб является попыткой формирования имиджа, однако не всегда соответствует реальности.
Пшидач подчеркнул, что спецслужбы действуют так же, как сама Россия – "очень часто не слишком изящно". Он также добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности российских спецслужб на территории их страны.
Высылка российских дипломатов из Чехии: основное
- В Чехии 17 апреля решили выслать из страны 18 российских дипломатов. Причина – спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб – Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- Кроме того, глава Сената Чехии Милош Вистрчел подчеркнул, что причастность России ко взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.
- Кремль в ответ пообещал выдворить 20 чешских дипломатов.
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