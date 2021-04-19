В течение длительного времени в Польше активно действуют российские спецслужбы. Варшава делает все для защиты национальной безопасности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. По его словам, спецслужбы России уже на протяжении многих лет работают на территории Польши.

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Присутствие спецслужб России в Польше

Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность России и гарантировать безопасность Польши,

– отметил Пшидач.

По его мнению, прославление профессионализма российских спецслужб является попыткой формирования имиджа, однако не всегда соответствует реальности.

Пшидач подчеркнул, что спецслужбы действуют так же, как сама Россия – "очень часто не слишком изящно". Он также добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности российских спецслужб на территории их страны.

Обратите внимание! Официальная Варшава приняла решение выслать из страны 3 российских дипломатов. В МИД России заявили, что в ответ вышлют из страны 5 польских дипломатов.

Высылка российских дипломатов из Чехии: основное