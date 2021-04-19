Протягом тривалого часу в Польщі активно діють російські спецслужби. Варшава робить усе для захисту національної безпеки.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. За його словами, спецслужби Росії вже впродовж багатьох років працюють на території Польщі.

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Присутність спецслужб Росії у Польщі

Ми робимо кроки, аби зменшити цю активність Росії та гарантувати безпеку Польщі,

– зазначив Пшидач.

На його думку, прославляння професіоналізму російських спецслужб є спробою формування іміджу, однак не завжди відповідає реальності.

Пшидач наголосив, що спецслужби діють так, як і сама Росія – "дуже часто не надто витончено". Він також додав, що Польща очікує рапорту чеського уряду щодо діяльності російських спецслужб на території їхньої країни.

Зверніть увагу! Офіційна Варшава ухвалила рішення вислати з країни 3 російських дипломатів. У МЗС Росії заявили, що у відповідь вишлють з країни 5 польських дипломатів.

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