Как сказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков в интервью, сейчас уже 4 украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы.
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Кубраков отметил, что эти перевозчики готовы адаптировать цену и конкурировать за пассажиров.
Мы, конечно, поддерживаем эту идею и понимаем, что, скорее всего, получателем этих средств в результате будет именно Укрзализныця. В то же время мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые заранее выразили готовность адаптировать цену,
– заметил министр.
Важность этой программы
Кубраков добавил, что инфраструктурные предприятия, такие как "Укрзализныця" и Международный аэропорт "Борисполь", участвуют в рабочей группе вместе с Министерством цифровой трансформации и другими участниками.
"В конце года у нас всегда есть определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но на данный момент, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы чувствуем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно, как пострадавшая в этой части отрасль, очень надеемся, что это нам поможет", – подчеркнул министр.
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По словам Кубракова, идея привлечения в программу инфраструктурных компаний состоит именно в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по Украине. Это необходимо для того, чтобы развивать внутренний туризм.
Что известно о выплатах вакцинированным украинцам
Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тысячи гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.
Эта программа направлена на поддержку 5 направлений бизнеса, которые больше всех пострадали от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности это креативные индустрии и сфера внутренних перевозок.
В общей сложности программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. За полученную через приложение "Дия" тысячу гривен люди смогут:
- приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб;
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр;
- купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа– или ж/д перевозки.