Для участия зарегистрировались 805 хоров в Испании, 160 в Португалии и 52 в восьми других странах Европы и Латинской Америки. Пение раздается в 185 городах.

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Певцы будут выступать преимущественно в полдень по местному времени. За ними можно следить онлайн на веб-сайте движения corosporlapaz.org.

"Хоры за мир родились в результате войны в Украине. Они просят мира в Украине и всех других забытых войнах в мире", – сказал участник одного из мадридских хоров Хуан Игнасио Гарсия Мостасо.

Какую песню исполнят

Участник хора также рассказал, что движение было основано 5 марта, когда некоторые хоры в Мадриде пели за мир в украинской войне. Главной песней, которую исполнят в воскресенье, является Dona Nobis Pacem на латыни ("Дай нам мир").

Надо помнить, что война в Украине очень близка,

– сказал генеральный координатор группы и хоровой руководитель в Мадриде Мариано Гарсия.