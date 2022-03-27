Для участі зареєструвалися 805 хорів в Іспанії, 160 в Португалії та 52 у восьми інших країнах Європи та Латинської Америки. Спів лунатиме в 185 містах.
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Співаки виступатимуть переважно опівдні за місцевим часом. За ними можна стежити онлайн на вебсайті руху corosporlapaz.org.
"Хори за мир народилися внаслідок війни в Україні. Вони просять миру в Україні та всіх інших забутих війнах у світі", – сказав учасник одного з мадридських хорів Хуан Ігнасіо Гарсія Мостасо.
Яку пісню виконають
Учасник хору також розповів, що рух заснували 5 березня, коли деякі хори в Мадриді співали за мир в українській війні. Головною піснею, яку виконають у неділю є Dona Nobis Pacem на латині ("Дай нам мир").
Треба пам'ятати, що війна в Україні дуже близько,
– сказав генеральний координатор групи та хоровий керівник у Мадриді Маріано Гарсія.
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