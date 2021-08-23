Почти тысяча человек собралась, чтобы исполнить песню "Червона рута". Масштабное действо состоялось на Центральной площади города.

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Кто принял участие в рекордном флешмобе

Чтобы добавить колорита, участники флешмоба надели вышиванки. Участие в мероприятии приняли областные художественные коллективы, среди них – детские кружки.

Достижение зафиксировали представители национального реестра рекордов. Они подтвердили, что количество участников флешмоба достигало почти 1 000.



Певческий флешмоб в центре Черновцов / Фото Суспильне

Легендарная "Червона рута": что известно о песне

Источник: "Википедия"