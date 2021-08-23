Почти тысяча человек собралась, чтобы исполнить песню "Червона рута". Масштабное действо состоялось на Центральной площади города.
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Кто принял участие в рекордном флешмобе
Чтобы добавить колорита, участники флешмоба надели вышиванки. Участие в мероприятии приняли областные художественные коллективы, среди них – детские кружки.
Достижение зафиксировали представители национального реестра рекордов. Они подтвердили, что количество участников флешмоба достигало почти 1 000.
Певческий флешмоб в центре Черновцов / Фото Суспильне
Легендарная "Червона рута": что известно о песне
Источник: "Википедия"
- Одна из самых известных украинских песен в мире. Владимир Ивасюк написал ее в 1970 году, когда учился в Черновицком медицинском институте.
- Впервые песню услышали в прямом эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения". Сам Ивасюк и Елена Кузнецова выполнили ее на Театральной площади.
- "Червону рута" полюбили фанаты украинского футбола. Болельщики выполняют ее перед и во время футбольных матчей национальной сборной.