Майже тисяча людей зібралися, аби виконати пісню "Червона рута". Масштабне дійство відбулося на Центральній площі міста.

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Хто взяв участь у рекордному флешмобі

Аби додати колориту, учасники флешмобу оділи вишиванки. Участь у заході взяли чимало обласних мистецьких колективів, серед них – дитячі гуртки.

Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів. Вони підтвердили, що кількість учасників флешмобу сягала майже 1 000.


Співочий флешмоб у центрі Чернівців / Фото Суспільного

Легендарна "Червона рута": що відомо про пісню

Джерело: "Вікіпедія"

  • Одна з найвідоміших українських пісень у світі. Володимир Івасюк написав її у 1970 році, коли навчався у Чернівецькому медичному інституті.
  • Вперше пісню почули у прямому ефірі телепрограми "Камертон доброго настрою". Сам Івасюк та Олена Кузнецова виконали її на Театральній площі.
  • "Червону рута" полюбили фанати українського футболу. Вболівальники виконують її перед та під час футбольних матчів національної збірної.