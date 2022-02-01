Программой "єПідтримка" уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Большинство из них тратили деньги в книжных магазинах.
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В настоящее время программой "єПідтримка" уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 миллиарда гривен. Почти 2 миллиарда гривен из полученных средств граждане уже потратили,
– сообщил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.
Самые популярные расходы из программы "єПідтримка":
- книжные магазины – 705 миллионов гривен;
- кинотеатры – 488 миллионов гривен;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 249 миллионов гривен;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 миллиона гривен;
- спорт – 222 миллиона гривен;
- лекарства – 88 миллионов гривен.
Тысяча гривен за вакцинацию: что следует знать
Официальный старт программы "єПідтримка" состоялся 19 декабря 2021 года. Согласно условиям программы, все совершеннолетние граждане Украины, которые получили 2 дозы вакцины против COVID-19, могут получить тысячу гривен.
Деньги можно потратить в течение 4 месяцев с момента получения как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
Программу инициировали, чтобы стимулировать людей к вакцинации против COVID-19 и при этом поддержать те сектора экономики, которые больше всего пострадали в результате карантинных ограничений.
"єПідтримка" продлится год
Программа продлится до 18 декабря 2022 года. Ее будут реализовывать в несколько этапов:
- на первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия",
- на втором этапе (II – III квартал 2022 года) обещают ввести альтернативный офлайн-механизм, который сейчас разрабатывают. Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате.