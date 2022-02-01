Програмою "єПідтримка" вже скористалися більш ніж 7 мільйонів 350 тисяч людей. Більшість з них витрачала гроші у книжкових магазинах.
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Наразі програмою "єПідтримка" вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 мільярда гривень. Майже 2 мільярди гривень з отриманих коштів громадяни вже витратили,
– повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.
Найпопулярніші витрати з програми "єПідтримка":
- книжкові магазини – 705 мільйонів гривень;
- кінотеатри – 488 мільйонів гривень;
- театри, концерти та розважальні послуги – 249 мільйонів гривень;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 мільйони гривень;
- спорт – 222 мільйони гривень;
- ліки – 88 мільйонів гривень.
Тисяча гривень за вакцинацію: що варто знати
Офіційний старт програми "єПідтримка" відбувся 19 грудня 2021 року. Відповідно до умов програми всі повнолітні громадяни України, які отримали 2 дози вакцини проти COVID-19, можуть отримати тисячу гривень.
Гроші можна витратити впродовж 4 місяців з моменту отримання як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).
Програму ініціювали, щоб стимулювати людей до вакцинації проти COVID-19 та заодно підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.
"єПідтримка" триватиме рік
Програма триватиме до 18 грудня 2022 року. Її будуть реалізовувати в декілька етапів:
- на першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”,
- на другому етапі (ІІ – ІІІ квартал 2022 року) обіцяють ввести альтернативний офлайн-механізм, який зараз розробляють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.