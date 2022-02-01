Програмою "єПідтримка" вже скористалися більш ніж 7 мільйонів 350 тисяч людей. Більшість з них витрачала гроші у книжкових магазинах.

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Наразі програмою "єПідтримка" вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 мільярда гривень. Майже 2 мільярди гривень з отриманих коштів громадяни вже витратили,

– повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

Найпопулярніші витрати з програми "єПідтримка":

книжкові магазини – 705 мільйонів гривень;

кінотеатри – 488 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 мільйонів гривень;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 мільйони гривень;

спорт – 222 мільйони гривень;

ліки – 88 мільйонів гривень.

Тисяча гривень за вакцинацію: що варто знати

Офіційний старт програми "єПідтримка" відбувся 19 грудня 2021 року. Відповідно до умов програми всі повнолітні громадяни України, які отримали 2 дози вакцини проти COVID-19, можуть отримати тисячу гривень.

Гроші можна витратити впродовж 4 місяців з моменту отримання як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Програму ініціювали, щоб стимулювати людей до вакцинації проти COVID-19 та заодно підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.

Зверніть увагу: від 24 січня для громадян у віці від 60 років з'явилася можливість придбати ліки за програмою "єПідтримка". Як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках можна купувати будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні

"єПідтримка" триватиме рік

Програма триватиме до 18 грудня 2022 року. Її будуть реалізовувати в декілька етапів: